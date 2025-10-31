В российском регионе мужчины с оружием напали на таксиста

В Назрани задержали двоих мужчин, ограбивших таксиста

В Назрани задержали двоих мужчин, ограбивших таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, утром в центральном районе города двое неизвестных, сев в такси к 35-летнему мужчине, стали угрожать пистолетом и забрали деньги и телефон.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали двоих мужчин. При обыске у них изъят пистолет, 14 патронов, а также похищенный у потерпевшего телефон.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

