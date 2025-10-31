В США отметили дающее России преимущество оружие

Расмуссен: «Буревестник» и «Посейдон» дадут России серьезное преимущество

Крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» укрепят оборонительные возможности России и дадут ей серьезное преимущество. Об этом заявил подполковник Сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с РИА Новости.

«Они дадут России серьезное преимущество и позволят ей укрепить оборонительные возможности», — отметил Расмуссен.

Он добавил, что данное оружие по своей природе является оборонительным.

26 октября президент России Владимир Путин рассказал, что испытания «Буревестника» успешно завершены. Он подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». По словам главы государства, все ключевые задачи испытаний выполнены.