Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:36, 31 октября 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Днепропетровской области

ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Васильковке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Васильковка Днепропетровской области. Об этом сообщил военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

«Удар "Герани" по объекту критической инфраструктуры противника в н.п. Васильковка Днепропетровской области», — написал Дамбиев.

Военкор уточнил, что удар был нанесен 30 октября.

Ранее ВС России прорвались в населенный пункт Гай Днепропетровской области, предварительно заняв ряд опорников ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    «Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле. Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?

    В Китае назвали причину украинского кризиса

    Сын Медведева обратился с призывом к своей партии

    Украинцев призвали покинуть города на зиму

    Россиянам назвали способ добиться ремонта лифта в доме

    Найден ворующий деньги со смартфонов вирус

    Назван фаворит матча РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом»

    Названа дата и место прощания с актером Анатолием Меньщиковым

    Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за падение на тротуаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости