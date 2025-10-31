ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Днепропетровской области

ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Васильковке

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Васильковка Днепропетровской области. Об этом сообщил военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

«Удар "Герани" по объекту критической инфраструктуры противника в н.п. Васильковка Днепропетровской области», — написал Дамбиев.

Военкор уточнил, что удар был нанесен 30 октября.

Ранее ВС России прорвались в населенный пункт Гай Днепропетровской области, предварительно заняв ряд опорников ВСУ.