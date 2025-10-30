Военкоры сообщили о прорыве ВС России в населенный пункт Гай

ВС России прорвались в населенный пункт Гай Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России прорвались в населенный пункт Гай Днепропетровской области, предварительно заняв ряд опорников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что российские войска вошли в Гай в среду, 29 октября. Также под контроль ВС России перешли соседние населенные пункты: Егоровка, Привольное, Вербовое, Алексеевка и Злагода.

Ранее боец ВС России с позывным Зуб рассказал, что украинские войска оставили «сюрпризы», с которыми столкнулись российские военнослужащие на подступах к Егоровке. По его словам, двери приходилось открывать посторонним предметом или протягивать веревку за угол, чтобы убедиться в отсутствии засады и минирования.