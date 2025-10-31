ВСУ создали подземный город

Военный эксперт Киселев: ВСУ построили подземный город в Константиновке

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырыли подземный город в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), готовясь к обороне населенного пункта. Об этом сообщил военный аналитик Виталий Киселев, передает ТАСС.

По его словам, это происходило, пока российские войска брали под контроль Часов Яр в ДНР. Эксперт добавил, что с апреля 2025 года ВСУ окапывались в центре Константиновки, делая подземные ходы. Киселев подчеркнул, что количество подземных переходов сопоставимо с числом аналогичных в Часовом Яре. Он отметил, что украинские войска не планируют сдавать эту территорию без боя — город снабдили достаточным количеством дронов и боеприпасов.

Ранее Вооруженные силы России ударили фугасными авиабомбами по пунктам временной дислокации ВСУ в Бессаловке и Константиновке. Удар был снят беспилотником.

До этого ВСУ стали массово покидать позиции у Константиновки. «При первых же каких-то боестолкновениях они начинают оттягиваться в тыл к себе, оставляя целые лесополосы, что может говорить об отсутствии с их стороны человеческого ресурса», — рассказал российский военнослужащий с позывным Вестер.