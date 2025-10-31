Мир
21:48, 31 октября 2025Мир

Кипрский журналист заявил о противоречиях в словах Зеленского по Красноармейску

Христофору: Зеленский запутался в противоречиях, говоря о ВСУ в Красноармейске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский запутался в противоречиях, говоря о ситуации с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Красноармейске, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.

По его словам, Киев пытается отправить подкрепление в эти регионы, несмотря на заявления Зеленского, что обстановка находится под контролем.

«Он продолжает рисовать "радужную" картину, будто нет никакого окружения ВСУ российскими бойцами и нет никакой большой катастрофы, которая вот-вот должна случиться с украинской армией», — подчеркнул журналист.

Ранее Зеленский заявил, что ситуация в окруженном Красноармейске сложная.

