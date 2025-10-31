Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:30, 31 октября 2025Бывший СССР

Зеленского обвинили в поиске козла отпущения из-за ударов по энергетике

Власти Украины ищут козла отпущения из-за проблем с энергетикой в стране
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Руководители энергетических компаний Украины опасаются, что судебное преследование бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого может быть частью тактики поиска козла отпущения. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на украинский источник.

По его словам, в некоторых частях страны не будет электричества до весны. Поэтому власти Украины ищут, кого обвинить виновным в случившемся, так как недовольство среди граждан растет, заключил собеседник издания.

«Оппозиция собирается обвинить [президента Украины Владимира] Зеленского в провале Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или крупных заморозков», — добавил он.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало Кудрицкого. Он был известен своей критикой властей страны за ситуацию с энергетикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Украинская певица Приходько пригрозила Киеву гражданской войной

    Число отравившихся в столовой в Петербурге резко выросло

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости