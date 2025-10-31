Зеленского обвинили в поиске козла отпущения из-за ударов по энергетике

Власти Украины ищут козла отпущения из-за проблем с энергетикой в стране

Руководители энергетических компаний Украины опасаются, что судебное преследование бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого может быть частью тактики поиска козла отпущения. Об этом пишет POLITICO со ссылкой на украинский источник.

По его словам, в некоторых частях страны не будет электричества до весны. Поэтому власти Украины ищут, кого обвинить виновным в случившемся, так как недовольство среди граждан растет, заключил собеседник издания.

«Оппозиция собирается обвинить [президента Украины Владимира] Зеленского в провале Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или крупных заморозков», — добавил он.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало Кудрицкого. Он был известен своей критикой властей страны за ситуацию с энергетикой.