Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 28 октября 2025Бывший СССР

Критиковавшего власти Украины экс-главу «Укрэнерго» задержали

ГБР Украины задержало экс-главу «Укрэнерго» Кудрицкого
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

«ГБР при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора сообщило о подозрении львовскому бизнесмену и задержало экс-главу правления "Укрэнерго" по подозрению в мошенническом завладении средствами "НЭК "Укрэнерго"», — указано в сообщении.

Как отмечает издание «Украинская правда», помимо Кудрицкого, речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче. Они обвиняются в том, что завладели средствами госкомпании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.

Кудрицкий критиковал украинских чиновников за ситуацию с энергетикой в стране. Кроме того, он заявлял, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему страны под свой контроль. По его мнению, подобный подход может привести к коллапсу энергосистемы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов

    Большинство россиян сталкиваются с проблемами в поликлиниках. Как застраховать себя?

    Москвичей призвали готовиться к дождям вместо снега

    Шойгу назвал процент долетающих до российской критической инфраструктуры беспилотников

    Бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его изъятие

    Жителей российского региона предупредили о тяжелой зиме

    Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях

    Жители российского региона поделились подробностями блэкаута

    В России ответственную за отлов бродячих собак арестовали из-за нападения на мальчика

    Производство грузовиков в России схлопнулось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости