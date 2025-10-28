Критиковавшего власти Украины экс-главу «Укрэнерго» задержали

ГБР Украины задержало экс-главу «Укрэнерго» Кудрицкого

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

«ГБР при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора сообщило о подозрении львовскому бизнесмену и задержало экс-главу правления "Укрэнерго" по подозрению в мошенническом завладении средствами "НЭК "Укрэнерго"», — указано в сообщении.

Как отмечает издание «Украинская правда», помимо Кудрицкого, речь идет о бизнесмене Игоре Гринкевиче. Они обвиняются в том, что завладели средствами госкомпании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.

Кудрицкий критиковал украинских чиновников за ситуацию с энергетикой в стране. Кроме того, он заявлял, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему страны под свой контроль. По его мнению, подобный подход может привести к коллапсу энергосистемы.