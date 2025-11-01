Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

Белый дом ограничил доступ журналистов в отдел по связям с общественностью

Белый дом ограничил свободный доступ журналистов в отдел по связям с общественностью в Западном крыле здания. Об этом говорится в служебной записке, опубликованной пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт и директором по коммуникациям Стивеном Чуном, сообщает Politico.

Журналистам, желающим пообщаться с представителями Белого дома, теперь необходимо заранее записываться к ним на прием. Отмечается, что это жесткое решение продиктовано недавними структурными изменениями, в результате которых сотрудники отдела по связям с общественностью должны взять на себя ответственность за вопросы, связанные с Советом национальной безопасности.

«В этом качестве сотрудники отдела по связям с общественностью Белого дома регулярно работают с конфиденциальными материалами», — говорится в документе.

Ранее у Левитт произошел конфликт с журналистом издания HuffPost. Журналист задал вопрос о том, кто именно предложил президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину встретиться в Будапеште, на что пресс-секретарь Белого дома ответила: «Твоя мама».