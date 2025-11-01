Боеприпасы «КУБ» досрочно поставили на СВО

«Калашников» досрочно поставил барражирующие боеприпасы «КУБ» на СВО

Концерн «Калашников» досрочно поставил Министерству обороны России партию барражирующих боеприпасов «КУБ». Об этом сообщил гендиректор концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

«Концерн "Калашников" уверенно, досрочно выполнил обязательства по поставке барражирующих боеприпасов линейки "КУБ" для министерства обороны в зону специальной военной операции», — сказал он.

Аппараты «КУБ» предназначены для поражения различных целей в тактической глубине противника. Версия «КУБ-Э» развивает скорость до 130 километров в час, а высота полета составляет 150-1000 метров. Радиус действия боеприпаса с осколочно-фугасной боевой частью составляет 25 километров.

В сентябре стало известно, что дрон-камикадзе «КУБ» способен выполнить задачу даже после глушения канала связи с наземной станцией средствами радиоэлектронной борьбы.