Спорт
15:30, 1 ноября 2025Спорт

Болельщик «Реала» умер после нереализованного Мбаппе пенальти в «Эль-класико»

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Израильский болельщик мадридского «Реала» Игаль Бродкин умер после того, как форвард команды Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в «Эль-класико» против «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

Уточняется, что 50-летний фанат, находившийся на трибунах, потерял сознание после промаха француза. Судьи не остановили игру, а израильтянину оперативно оказали помощь медики, находившиеся на стадионе.

Скорая помощь доставила Бродкина в больницу. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но не смогли спасти болельщика.

Матч прошел 26 октября. Победу со счетом 2:1 одержал «Реал», который упрочил лидерство в чемпионате Испании. Мбаппе не забил пенальти на 52-й минуте.

