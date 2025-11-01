Россия
11:34, 1 ноября 2025

Бывший российский вице-губернатор отправился на СВО

Бывший вице-губернатор Самарской области Кочергин отправился на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший вице-губернатор Самарской области Дмитрий Кочергин отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Мой муж находится сейчас на СВО», — сообщила супруга экс-чиновника, советник главы Красногорска Юлия Кочергина.

Как отмечает издание, Кочергин занимал должность вице-губернатора при прежнем главе региона Дмитрии Азарове. До назначения в июне 2020 года он был руководителем департамента внутренней политики, а в апреле 2024 года ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности замгубернатора Краснодарского края Александр Власов ушел в отставку, чтобы отправиться в зону СВО.

