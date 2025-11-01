Бывший владелец производителя «Мирамистина» снова стал доктором

Экс-владелец производителя Мирамистина Горохов вернул через суд научную степень

Депутат Госдумы Андрей Горохов, являющийся бывшим владельцем производителя «Мирамистина» через суд вернул степень доктора наук. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Горохов в 2012 году защитил диссертацию «Модернизация управления устойчивым развитием промышленных фармацевтических компаний» после чего ему присудили ученую степень. Позже «Диссернет» Андрея Заякина (внесен Минюстом в реестр иноагентов; внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) инициировал проверку, заявив о найденных в работе Горохова заимствований, выполненных с нарушением порядка использования заимствованного материала из работ, и об отсутствии научной новизны в диссератации.

После этого в 2021 году по решению Миноборнауки Горохов был лишен научной степени, из-за чего и обратился в суд. Изучив все обстоятельства дела, суд усмотрел нарушение процедуры, поскольку вопрос о заимствованиям уже поднимался в 2015 году, нарушений тогда не выявили и рассматривать вопрос повторно не имели права. Кроме того, было установлено, что в ходе процедуры лишения Горохова научной степени у него отсутствовала возможность давать исчерпывающие пояснения и аргументировать возражения на заявление о лишении ученой степени.

