15:40, 1 ноября 2025

Дерево рухнуло на пенсионеров в российском городе

Дерево рухнуло на пенсионеров в Новосибирске
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области»

В Новосибирске дерево рухнуло на двух пенсионеров из-за сильного ветра. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

Происшествие случилось возле Монумента Славы в Ленинском районе. Ствол упал на пожилых супругов. По данным канала, сильнее пострадала женщина, обоих пенсионеров госпитализировали. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в центре Москвы дерево рухнуло на проходившую по улице женщину. Инцидент произошел в Пресненском районе столицы. Россиянка смогла самостоятельно выбраться из-под ствола.

