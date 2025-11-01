Россия
21:56, 1 ноября 2025Россия

ВСУ нанесли удар по объектам энергетики в Запорожской области

Балицкий: Северная часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по объектам энергетики в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram.

По его словам, в результате атаки северная часть области осталась без электроснабжения. В настоящее время специалисты ведут работы по возобновлению подачи электроэнергии, добавил губернатор.

Ранее стало известно об атаке украинских войск на Курскую и Белгородскую области. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили шесть дронов над российскими регионами. Они были перехвачены в субботу, 1 ноября, в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

