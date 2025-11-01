Экономика
16:14, 1 ноября 2025Экономика

Европейский банк объяснил массовую блокировку счетов россиян

Revolut объяснил массовую блокировку счетов россиян соблюдением западных санкций
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Блокирование счетов российских клиентов европейского банка Revolut связано с необходимостью финансовой организации соблюдать западные санкции в отношении РФ. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление пресс-службы банка.

Новые санкции, введенные властями США, Евросоюза и Великобритании, запретили западным финансовым организациям оказывать платежные услуги или услуги электронных денег гражданам России и Белоруссии, если у тех нет действующего постоянного или временного вида на жительства в странах ЕС, Исландии, Норвегии, Лихтенштейне или Швейцарии. Другим условием для блокировки считается отсутствие у этих лиц гражданства вышеперечисленных стран, пояснили в Revolut.

Эта финансовая организация является глобально регулируемым финучреждением. По этой причине она должна неукоснительно соблюдать все действующие ограничения в отношении граждан России и Белоруссии. Именно с этим связана рассылка уведомлений клиентам о необходимости предоставить соответствующие подтверждения для дальнейшего пользования банковскими счетами. Блокировку, пояснили в европейском банке, осуществили в отношении тех граждан, которые не смогли в установленные сроки предоставить необходимые подтверждения.

Revolut, работающий на цифровой платформе без сети отделений во многих странах ЕС и Великобритании, оказался одной из немногих кредитных организаций, которые открывали счета россиянам. Однако после введения 19-го пакета европейских санкций в отношении России клиентам банка из этой страны стали массово приходить сообщения с требованиями предоставить копию вида на жительство, после чего счета части получателей, которые не смогли предоставить подтверждения в установленные сроки, были заблокированы.

