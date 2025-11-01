Экономика
15:19, 1 ноября 2025Экономика

Россиянам стали блокировать счета в европейском банке

Российским клиентам Revolut стали блокировать счета
Вячеслав Агапов
СюжетВизы в Европу:

Фото: Imago / Globallookpress.com

Российским клиентам Revolut стали блокировать счета. Об этом сообщает Би-би-си.

Новые ограничения коснулись проживающих в странах Евросоюза россиян с долгосрочными визами или видом на жительство. Организация прислала им сообщения с требованиями предоставить копию вида на жительство, а после уведомила о закрытии счета.

В чатах российские эмигранты жалуются, что в клиентской службе европейского банка их ранее успокаивали, что несмотря на 19-й пакет санкций ЕС беспокоиться им не о чем.

Revolut, работающий на цифровой платформе без сети отделений во многих странах ЕС и Великобритании, оказался одной из немногих кредитных организаций, которые открывали счета россиянам.

В мае крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank изменил требования к открытию новых депозитных счетов в Таиланде для иностранных клиентов. Теперь путешественники и иностранные граждане должны обязательно иметь долгосрочные визы. Изменения объясняют борьбой с финансовым мошенничеством, а также ужесточением политики кибербезопасности.

