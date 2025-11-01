Россия
20:34, 1 ноября 2025

Гладков сообщил о продолжении сброса воды на водохранилище после ударов ВСУ

Гладков: Сброс воды в Белгородском водохранилище после ударов ВСУ продолжается
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Philip J.1987qazwsx / Wikimedia

Сброс воды в Белгородском водохранилище после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира, запись которого доступна во «ВКонтакте».

«Больше недели враг атакует плотину на водохранилище, и сброс воды до сих пор продолжается. Это объект федеральной собственности, там полномочия Федерального агентства водных ресурсов», — сказал он.

По его словам, помощь, которая была нужна со стороны правительства региона, оказана. Для защиты воды меры предпринимаются, добавил глава области.

Ранее ВСУ нанесли удары по плотине водохранилища в Белгородской области. Губернатор отмечал, что вода частично затопила более десяти частных огородов, однако жилые дома вода не затронула. Ситуация находится под постоянным контролем.

