Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:31, 28 октября 2025Россия

ВСУ нанесли удары по Белгородской дамбе во время ремонтных работ

Губернатор Гладков: ВСУ били по Белгородской дамбе во время ремонтных работ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: VAnatolii Stepanov / Reuters

Бойцы ВСУ в воскресенье, 27 октября, атаковали дамбу Белгородского водохранилища, когда на ней проходили ремонтные работы. Об этом во время эфира в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На прошедших выходных он рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара противника. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах. Также губернатор отмечал, что вода частично затопила более десяти частных огородов, однако жилые дома вода не затронула. Ситуация находится под постоянным контролем.

«Бригады работают у нас на нескольких объектах в течение последних нескольких суток, особенно вчера под непрекращающимися атаками противника: беспилотниками, ракетами», — подчеркнул Гладков.

Губернатор также подчеркнул, что Белгород не останется без воды. По его словам, водохранилище не является основным водозабором для города и большей части области. Однако угроза потери воды в водохранилищах существует. Для ее предотвращения предпринимаются все необходимые меры.

Ранее в Госдуме заявили, что главная задача ВСУ состоит в том, чтобы нанести урон населению России и посеять панические настроения среди мирных граждан. По словам депутата, Юрия Швыткина, Вооруженные силы РФ и органы управления делают все возможное для их предотвращения и уничтожения воздушных и наземных средств поражения противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    В Сумскую область перебросили подразделения ВСУ с РСЗО HIMARS

    Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Брянской области

    На Сахалине восстановили электроснабжение

    США и Япония подписали соглашение о «новой золотой эре» альянса

    Самолет МС-21 совершил посадку в Иркутске после испытательного полета

    ВСУ нанесли удары по Белгородской дамбе во время ремонтных работ

    Маск сравнил «Грокипедию» и Википедию

    Samsung начнет показывать рекламу на холодильниках

    Россиян предупредили о неочевидном вреде глинтвейнов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости