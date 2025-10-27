Россия
10:45, 27 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили попытки ВСУ атаковать дамбу Белгородского водохранилища

Швыткин объяснил попытку ВСУ атаковать дамбу желанием нанести урон населению
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Karlis Dambrans / Shutterstock / Fotodom

Главная задача Вооруженных сил Украины (ВСУ) состоит в том, чтобы нанести урон населению России и посеять панические настроения среди мирных граждан. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ во второй раз попытались ударить по дамбе Белгородского водохранилища. В атаке принимали участие беспилотные летательные аппараты типа «Дартс».

Швыткин отметил, что главная задача ВСУ — это причинить урон гражданскому населению, в том числе и в материальном плане. По его словам, попытки нанесения ударов будут продолжаться и дальше, однако Вооруженные силы России и органы управления делают все возможное для их предотвращения и уничтожения воздушных и наземных средств поражения противника.

«Это попытка посеять некоторые панические настроения. Но сплоченность российских граждан, безусловно, является свидетельством успеха нашей страны при проведении специальной военной операции», — прокомментировал депутат.

Ранее стало известно, что после первого удара ВСУ в Белгородской области оказались затоплены огороды. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

