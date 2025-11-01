Бывший СССР
Группу британских наемников ликвидировали на одном из направлений СВО

ТАСС: Группу британских наемников ВСУ уничтожили на рубцовском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские подразделения ликвидировали группу наемников из Великобритании 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рубцовском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС на основе анализа открытых данных.

Среди уничтоженных наемников числятся уроженцы Северной Ирландии Ли Джонстон и Кори Доэрти, а также Джонатан Рэндл из Бирмингема и Кэмерон Макфарлейн из Саутпорта.

Помимо этого, агентство смогло найти информацию о ликвидации на рубцовском направлении шведского наемника Антона Эрика Йонаса Эстермана и американца Шона Энтони Кржижановски.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что офицеры Североатлантического альянса могли оказаться в окружении в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск). Матвийчук уточнил, что в котлах находятся наемники из Англии, Франции, Румынии, Польши и Латинской Америки.

