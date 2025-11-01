Бывший СССР
В России рассказали о попавших в окружение офицерах НАТО

Матвийчук: Офицеры НАТО могли попасть в окружение в Купянске и Красноармейске
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Офицеры НАТО могли оказаться в окружении в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом газете «Аргументы и факты» сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Я думаю, что мы замкнули котлы достаточно очень быстро. Вполне возможно, что некоторые высокопоставленные чины, наемники и генералы могли в Красноармейске остаться. Из Купянска, думаю, мы никого не выпустили, все они там», — отметил он.

Матвийчук уточнил, что в котлах находятся наемники из Англии, Франции, Румынии, Польши и Латинской Америки.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о блокировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что Киеву необходимо принять решение о судьбе бойцов украинской армии, а Россия готова пустить в зону окружения журналистов.

