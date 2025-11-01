Мир
Иностранный лидер прибудет в США с визитом

Reuters: Лидер Сирии аш-Шараа прибудет в США с официальным визитом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bing Guan / Pool / Reuters

Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа посетит США с официальным визитом. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Том Баррак, его слова приводит Reuters.

«Аш-Шараа, как ожидается, посетит Вашингтон. Мы очень надеемся, что Сирия присоединится к возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация)», — отметил спецпосланник.

21 сентября аш-Шараа посетил США с первым за 58 лет подобным визитом для того, чтобы принять участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

15 октября президент России Владимир Путин принял сирийского лидера в Кремле. На встрече российский лидер отметил, что отношения двух стран всегда носили дружественный характер. Аш-Шараа, в свою очередь, поблагодарил Путина за прием.

