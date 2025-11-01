Из российского торгового центра эвакуировали 150 человек из-за пожара

В Калининграде в торговом центре произошел пожар

В Калининграде в торговом центре «История» произошел пожар, из здания эвакуировали 150 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание возникло в офисном помещении с обособленным выходом на первом этаже, принадлежащем кафе. Предварительно, загорелись электрооборудование и электропроводка.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Людей успели эвакуировать.

Ранее в Кемеровской области в торговом центре «Лапландия» произошел сильный пожар. Сообщалось, что загорелась обшивка здания, обошлось без пострадавших.