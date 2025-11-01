Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:28, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

Известный радиоведущий пожаловался на состояние после 18 лет борьбы с раком

Борющийся с раком простаты ведущий Харрис пожаловался на перепады настроения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Известный британский радиоведущий Боб Харрис, 18 лет борющийся с раком простаты, пожаловался на свое состояние. Пост на эту тему он разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я очень благодарен за мое лечение от рака, но иногда побочные эффекты действительно тяжелые. Чувствую себя очень подавленным», — написал ведущий.

Спустя несколько дней Харрис опубликовал новый пост, в котором раскрыл подробности своего состояния. Радиоведущий заверил, что его рак находится под контролем. Вместе с тем он указал, что лекарства от онкологического заболевания иногда вызывают сильные перепады в его настроении.

Материалы по теме:
Противостояние фармкомпаний помешает разработке лекарств? Как фармгигант хочет остановить разработку препарата от онкозаболеваний
Противостояние фармкомпаний помешает разработке лекарств?Как фармгигант хочет остановить разработку препарата от онкозаболеваний
2 июля 2025
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

«Те, кто принимают похожие гормональные медикаменты, хорошо знают, каково это. У тебя в голове сумбур и тебе чертовски грустно. Это ужасно», — написал Харрис. Он также заявил, что благодаря побочным эффектам от препаратов стал лучше понимать женщин, которые испытывают сильные перепады настроения во время менопаузы.

Как пишет Independent, у ведущего нашли рак простаты в 2007 году. Заболевание было обнаружено на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, заболевшая раком крови, посмеялась над отсутствием у себя волос на голове. Она в шутку сравнила себя с Доктором Зло — персонажем из серии фильмов «Остин Пауэрс».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

    Откровенный образ 51-летней российской телеведущей раскритиковали в сети

    Британский каноист выложил секс-видео и поплатился за это

    Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

    В Москве завершили расследование дела Митрошиной

    В Windows сломался «Диспетчер задач»

    Диетолог назвала вызывающие отеки продукты

    Иностранный лидер прибудет в США с визитом

    Появились подробности о пропавшей в стране Азии россиянке с психическим расстройством

    Удар ВКС России по позициям ВСУ у Красноармейска попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости