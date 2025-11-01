Известный радиоведущий пожаловался на состояние после 18 лет борьбы с раком

Борющийся с раком простаты ведущий Харрис пожаловался на перепады настроения

Известный британский радиоведущий Боб Харрис, 18 лет борющийся с раком простаты, пожаловался на свое состояние. Пост на эту тему он разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я очень благодарен за мое лечение от рака, но иногда побочные эффекты действительно тяжелые. Чувствую себя очень подавленным», — написал ведущий.

Спустя несколько дней Харрис опубликовал новый пост, в котором раскрыл подробности своего состояния. Радиоведущий заверил, что его рак находится под контролем. Вместе с тем он указал, что лекарства от онкологического заболевания иногда вызывают сильные перепады в его настроении.

«Те, кто принимают похожие гормональные медикаменты, хорошо знают, каково это. У тебя в голове сумбур и тебе чертовски грустно. Это ужасно», — написал Харрис. Он также заявил, что благодаря побочным эффектам от препаратов стал лучше понимать женщин, которые испытывают сильные перепады настроения во время менопаузы.

Как пишет Independent, у ведущего нашли рак простаты в 2007 году. Заболевание было обнаружено на ранней стадии.

