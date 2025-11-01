Мир
00:56, 1 ноября 2025

Российский посол высказался о передаче Канадой российского Ан-124 Украине

Посол Степанов: Планы Канады по передаче российского Ан-124 Украине нелегальны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Олег Степанов

Олег Степанов. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Планы Оттавы по передаче российского транспортного самолета Украине неприемлемы и нелегальны, канадские власти об этом знают, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов, пишет РИА Новости.

По его словам, подобные действия неприемлемы и незаконны, и Отттава это знает. «Самолет должен быть безоговорочно возвращен владельцам. Это единственное решение», — высказался он.

Ранее Степанов заявил, что попытка Канады отобрать у российской компании Ан-124 является банальным грабежом.

Принадлежащий компании «Волга-Днепр» самолет застрял в международном аэропорту Пирсон в канадском городе Торонто 27 февраля 2022 года. По заказу правительства Канады Ан-124 доставил в страну экспресс-тесты из Китая для выявления COVID-19. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады.

