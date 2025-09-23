Посол назвал грабежом возможную конфискацию Канадой Ан-124

Посол России Степанов: Конфискация Ан-124 Канадой незаконна и является грабежом

Попытка Канады отобрать у российской компании «Волга-Днепр» самолет Ан-124 является банальным грабежом. Таким образом возможную конфискацию самолета прокомментировал посол РФ в Канаде Олег Степанов, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что действия Оттавы в отношении воздушного судна изначально незаконны. Степанов также предупредил, что покушение на российскую собственность, будь то частный самолет или другие активы, будет иметь «крайне негативные последствия».

Принадлежащий компании «Волга-Днепр» самолет застрял в международном аэропорту Пирсон в канадском городе Торонто 27 февраля 2022 года. По заказу правительства Канады Ан-124 доставил в страну экспресс-тесты из Китая для выявления COVID-19. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Канады Марк Карни хочет, чтобы Запад быстро ввел вторичные санкции против РФ для существенного усиления давления на российского лидера Владимира Путина.