Корабли США подошли к Венесуэле на расстояние удара

Newsweek: Корабли США подобрались к Венесуэле на расстояние удара

Американский десантный корабль USS Iwo Jima вместе с сопровождающими судами приближается к острову в Венесуэле, сообщает издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки.

«Корабли находятся примерно в 124 милях от венесуэльского острова Ла-Орчила, где расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы страны», — отмечается в публикации.

Издание отмечает, что после приближения военные корабли оказываются в зоне непосредственной оперативной досягаемости, что позволяет проводить морские десантные операции или наносить точечные удары.

Ранее газета Financial Times заявила, что, если администрация президента США Дональда Трампа примет решение о военной операции в отношении Венесуэлы, то Вашингтон может нанести ракетно-дроновые удары, осуществить захват президента Николаса Мадуро или совершить полномасштабное вторжение по аналогии с Панамой, что маловероятно.