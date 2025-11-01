Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:49, 1 ноября 2025Мир

Корабли США подошли к Венесуэле на расстояние удара

Newsweek: Корабли США подобрались к Венесуэле на расстояние удара
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Американский десантный корабль USS Iwo Jima вместе с сопровождающими судами приближается к острову в Венесуэле, сообщает издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки.

«Корабли находятся примерно в 124 милях от венесуэльского острова Ла-Орчила, где расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы страны», — отмечается в публикации.

Издание отмечает, что после приближения военные корабли оказываются в зоне непосредственной оперативной досягаемости, что позволяет проводить морские десантные операции или наносить точечные удары.

Ранее газета Financial Times заявила, что, если администрация президента США Дональда Трампа примет решение о военной операции в отношении Венесуэлы, то Вашингтон может нанести ракетно-дроновые удары, осуществить захват президента Николаса Мадуро или совершить полномасштабное вторжение по аналогии с Панамой, что маловероятно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон одобрил поставку Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Теперь решение за Трампом

    Медведев помог подняться упавшему во время матча сопернику

    Кара Делевинь показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Российский посол высказался о передаче Канадой российского Ан-124 Украине

    За три часа над Россией уничтожили почти 40 беспилотников

    Корабли США подошли к Венесуэле на расстояние удара

    Украинская спортсменка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале

    В России предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

    Дом чемпиона НБА обокрали во время матча с его участием

    У преследующего Землю «инопланетного зонда» нашли связи с Советским Союзом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости