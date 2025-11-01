Лукашенко раскрыл свои планы на Африку

Лукашенко заявил, что посетит Алжир в скором времени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посетит Алжир в скором времени. Свои планы о визите в Африку он раскрыл в поздравлении президента страны Абдельмаджида Теббуна с днем алжирской революции.

«Александр Лукашенко отметил, что по приглашению Абдельмаджида Теббуна планирует в скором времени посетить Алжир», — говорится в сообщении. Точная дата поездки президента Белоруссии в Алжир пока не раскрывается.

Во время поздравления Лукашенко также отметил, что дата алжирской революции стала поворотной, с которой начался путь общества страны к праву самостоятельно определять судьбу. Белорусский президент также упомянул о том, что эпоха «односторонней гегемонии и диктата» закончилась.

