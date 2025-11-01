Бывший СССР
Лукашенко раскрыл свои планы на Африку

Лукашенко заявил, что посетит Алжир в скором времени
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посетит Алжир в скором времени. Свои планы о визите в Африку он раскрыл в поздравлении президента страны Абдельмаджида Теббуна с днем алжирской революции.

«Александр Лукашенко отметил, что по приглашению Абдельмаджида Теббуна планирует в скором времени посетить Алжир», — говорится в сообщении. Точная дата поездки президента Белоруссии в Алжир пока не раскрывается.

Во время поздравления Лукашенко также отметил, что дата алжирской революции стала поворотной, с которой начался путь общества страны к праву самостоятельно определять судьбу. Белорусский президент также упомянул о том, что эпоха «односторонней гегемонии и диктата» закончилась.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусский оппозиционер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич является сотрудником разведки страны. Сам он позже подтвердил слова президента Республики.

