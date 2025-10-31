Протасевич ответил на вопрос о работе в белорусской разведке

Роман Протасевич ответил на вопрос о работе в белорусской разведке. Его слова приводит ТАСС.

Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки. «Мой комментарий будет кратким: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать», — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Роман Протасевич является сотрудником разведки страны. «Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» — сказал он.