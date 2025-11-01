Из жизни
09:40, 1 ноября 2025Из жизни

Миллионерша завела любовника и лишилась состояния

В Таиланде любовник выманил у богатой женщины 30 миллионов батов и бросил ее
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

В Таиланде мошенник за три года выманил у миллионерши все ее состояние. Об этом пишет The Thaiger.

41-летняя женщина, которая не раскрывает личности и просит называть ее просто А, обратилась в правозащитную организацию и СМИ с просьбой о помощи. Она рассказала, что в 2022 году познакомилась в социальной сети с мужчиной. Вскоре у них завязались романтические отношения. Любовник А работал торговцем курами и говорил, что скоро женится на ней. Женщина мечтала о семейной жизни и дарила возлюбленному украшения, дизайнерскую одежду и другие ценные вещи.

После года отношений мужчина решил открыть фабрику по производству кокосового волокна, и А вложилась в этот бизнес. Однако вскоре фабрика прогорела. Затем таец купил свиноферму, и миллионерша снова сделала крупное вложение в эту затею. Ферма быстро обанкротилась. Потом бойфренд А стал трейдером на бирже и постоянно просил у нее деньги на покупку акций. В итоге за три года она потратила на бойфренда 30 миллионов батов (75 миллионов рублей) и лишилась почти всего состояния. После этого возлюбленный бросил женщину.

А заявила, что несмотря на постоянные неудачи, мужчина тратил крупные суммы на роскошную жизнь и ездил на машинах Lamborghini и Porsche. После того как отношения охладели, женщина узнала, что ее избранник находился в романтических отношениях еще с десятком женщин. А потребовала, чтобы мужчина вернул хотя бы три миллиона из тех денег, что она потратила на него. Он начал выплачивать ей часть долгов, но полностью деньги так и не вернул.

Теперь А решила при помощи правозащитников обратиться к властям, чтобы они расследовали деятельность ее бывшего бойфренда. Тайка считает, что он обманывает и других женщин и ведет незаконный бизнес. Правозащитная организация направила запрос в полицию с просьбой расследовать деятельность мужчины.

Ранее сообщалось, что в Японии миллионер лишился состояния из-за любовницы и расправился с ней. Мужчина отдал девушке более 10 миллионов йен (5,2 миллиона рублей).

    Все новости