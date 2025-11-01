Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 1 ноября 2025Россия

Минобороны сообщило об уничтожении свыше 200 дронов ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении одного морского и 205 летающих дронов ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Минобороны сообщило об уничтожении свыше 200 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке военного ведомства о ходе спецоперации.

Речь идет об одном морском дроне и 205 БПЛА, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны было сбито четыре управляемые бомбы. Вероятно, имеются в виду корректируемые авиабомбы типа JDAM — аналог российских ФАБ, оборудованных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее военкор Александр Симонов сообщил об отправке спецназа ГУР в Красноармейск (Покровск). Целью операции он назвал создание «красивой картинки и какого-то политического эффекта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости