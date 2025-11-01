Минобороны сообщило об уничтожении свыше 200 дронов ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении одного морского и 205 летающих дронов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении свыше 200 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке военного ведомства о ходе спецоперации.

Речь идет об одном морском дроне и 205 БПЛА, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны было сбито четыре управляемые бомбы. Вероятно, имеются в виду корректируемые авиабомбы типа JDAM — аналог российских ФАБ, оборудованных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее военкор Александр Симонов сообщил об отправке спецназа ГУР в Красноармейск (Покровск). Целью операции он назвал создание «красивой картинки и какого-то политического эффекта».