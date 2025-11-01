Забота о себе
11:36, 1 ноября 2025Забота о себе

Мужчина сломал позвоночник в трех местах из-за считающейся женской проблемы

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

49-летний житель Лондона Дерек Уилкс сломал позвоночник в трех местах и продолжил пробежку. Свою историю он рассказал Daily Mail.

Уилкс отметил, что однажды во время пробежки почувствовал острую боль в спине, но решил не останавливаться и пробежал еще несколько километров. По его словам, он был уверен, что это мышечный спазм, правда, обезболивающие не помогали, а легче ему не стало даже спустя две недели. Тогда британец обратился к врачу, который выписал ему другие обезболивающие и отправил домой.

Лишь через три месяца мужчину направили на МРТ, где выявили перелом трех позвонков. Сначала врачи подозревали рак, но проверка плотности костей выявила другой диагноз — остеопороз. Уилкс отметил, что даже среди врачей болезнь считается исключительно женской проблемой, поэтому они были шокированы результатом.

Британец добавил, что причинами остеопороза обычно называют курение, употребление алкоголя, недостаточное питание и дефицит витамина D. В его случае виной стала генетика. Это заболевание было у всех его родственниц и передалось ему по наследству.

Уилкс рассказал, что теперь пьет лекарства и витамины, ему также пришлось на время перестать бегать. Теперь мужчина занимается тренировками на силу и равновесие.

Ранее сообщалось о жителе Великобритании Поле Энглиссе, который ушиб палец на ноге и сломал шею. Такая ломкость костей развилась у мужчины из-за редкой формы рака крови.

