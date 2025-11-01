На Украине отвели Patriot

На Украине системы ПВО Patriot отвели с аэропорта в Киеве

Из аэропорта Жуляны в Киеве отвели системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом пишет военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, спутниковые снимки аэропорта, где стояли системы ПВО, за 2023 и 2025 годы значительно различаются. «Появившиеся недавно изображения за апрель 2025 года показывают, что позиции в аэропорту были покинуты», — пишет Рожин.

Военкор считает, что оставление позиций является последствием усиления постоянных ударов армии России, а также уменьшением количества работающих систем. Это, отмечает Рожин, заставляет украинское командование совершать подобные перемещения техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы Patriot до прихода поставок из США. Он заявил, что обсуждает вопрос покупки с Вашингтоном, однако получить системы ПВО сразу невозможно.