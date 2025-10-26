Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:06, 26 октября 2025Бывший СССР

Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы Patriot

Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы Patriot до поставок из США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot до прихода поставок из США. Об этом говорится в заявлении на сайте его офиса.

Политик напомнил, что обсуждает вопрос покупки с Вашингтоном, однако получить системы ПВО сразу невозможно, поскольку несколько европейских стран стоят в очереди на их приобретение. Кроме того, у этих государств есть комплексы, которые в данный момент не используются.

«И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами», — добавил Зеленский.

Ранее он сообщил, что Киев занимается подготовкой контракта с оборонными компаниями США на поставку 25 Patriot. По его словам, Украина будет получать эти системы каждый год в разном количестве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я не собираюсь тратить время зря». Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    Трампа заподозрили в создании биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото

    Экс-депутат Рады рассказала о «мясниках» в украинской армии

    Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы Patriot

    ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки в Харьковской области

    Россиян предупредили о мошенничестве на фоне уплаты налогов

    Российские военные нанесли удары по ветрогенераторам в Краматорске

    Раскрыты подробности об афере с квартирой Долиной

    Украинцам предрекли трудности с отоплением этой зимой

    Прокурор Парижа рассказала о расследовании ограбления Лувра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости