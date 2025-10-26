Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot до прихода поставок из США. Об этом говорится в заявлении на сайте его офиса.
Политик напомнил, что обсуждает вопрос покупки с Вашингтоном, однако получить системы ПВО сразу невозможно, поскольку несколько европейских стран стоят в очереди на их приобретение. Кроме того, у этих государств есть комплексы, которые в данный момент не используются.
«И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами», — добавил Зеленский.
Ранее он сообщил, что Киев занимается подготовкой контракта с оборонными компаниями США на поставку 25 Patriot. По его словам, Украина будет получать эти системы каждый год в разном количестве.