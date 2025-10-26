Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы Patriot до поставок из США

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot до прихода поставок из США. Об этом говорится в заявлении на сайте его офиса.

Политик напомнил, что обсуждает вопрос покупки с Вашингтоном, однако получить системы ПВО сразу невозможно, поскольку несколько европейских стран стоят в очереди на их приобретение. Кроме того, у этих государств есть комплексы, которые в данный момент не используются.

«И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами», — добавил Зеленский.

Ранее он сообщил, что Киев занимается подготовкой контракта с оборонными компаниями США на поставку 25 Patriot. По его словам, Украина будет получать эти системы каждый год в разном количестве.