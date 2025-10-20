Бывший СССР
Зеленский рассказал о подготовке контракта с США на покупку 25 Patriot

Зеленский: Украина готовит контракт на покупку 25 Patriot за счет активов РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика занимается подготовкой контракта с оборонными компаниями США на поставку 25 систем противовоздушной обороны Patriot. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Украина будет получать эти системы каждый год в разном количестве. Он добавил, что существует очередь из других государств на покупку этого вооружения и выразил надежду, что европейские партнеры и Белый дом продвинут Украину в списках покупателей Patriot.

В качестве приоритетного источника финансирования Зеленский обозначил доходы от замороженных российских активов. Он добавил, что у Киева есть 28 двусторонних сделок по безопасности с разными странами. Поэтому, по его словам, находить финансы и обеспечивать предоплату в рамках этих соглашений будет реалистично.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас правильный момент, чтобы окончить конфликт России и Украины.

