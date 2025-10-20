Зеленский нашел «момент» для окончания конфликта с Россией

Зеленский: Сейчас правильный момент, чтобы окончить конфликт

Сейчас правильный момент, чтобы окончить конфликт России и Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, он недавно разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он добавил, что сейчас правильный момент, чтобы воспользоваться всеми возможностями давления на Россию и подтолкнуть ситуацию к окончанию войны.

«Давление на того, кто начал войну, — это ключ к развязке. Обсудили с Эмманюэлем все актуальные аспекты дипломатии и недавние наши контакты с партнерами. Благодарен за поддержку. Договорились встретиться в ближайшее время», — сказал Зеленский.

Ранее военкор Александр Коц уличил Зеленского в отказе бороться за границы 1991 года. Он отметил, что Зеленский больше не говорит о возвращении территорий, так как сам наблюдает продвижение российских войск.