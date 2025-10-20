Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:12, 20 октября 2025Бывший СССР

Зеленский нашел «момент» для окончания конфликта с Россией

Зеленский: Сейчас правильный момент, чтобы окончить конфликт
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / File Photo / Reuters

Сейчас правильный момент, чтобы окончить конфликт России и Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, он недавно разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он добавил, что сейчас правильный момент, чтобы воспользоваться всеми возможностями давления на Россию и подтолкнуть ситуацию к окончанию войны.

«Давление на того, кто начал войну, — это ключ к развязке. Обсудили с Эмманюэлем все актуальные аспекты дипломатии и недавние наши контакты с партнерами. Благодарен за поддержку. Договорились встретиться в ближайшее время», — сказал Зеленский.

Ранее военкор Александр Коц уличил Зеленского в отказе бороться за границы 1991 года. Он отметил, что Зеленский больше не говорит о возвращении территорий, так как сам наблюдает продвижение российских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Уиткофф рассказал о тренде на заключение мирных соглашений

    Популярная 60-летняя актриса раскрыла секрет идеальных откровенных фото

    Российский таксист обманул иностранца на 27 тысяч рублей по дороге из аэропорта

    Глава МИД Польши рассказал о готовящейся мере против России

    Зеленский нашел «момент» для окончания конфликта с Россией

    В России грузовик протаранил парикмахерскую

    В России назвали условия для заморозки украинского конфликта по линии фронта

    Зеленского уличили в отказе бороться за границы 1991 года

    В российском детском саду ребенку разбили голову за рык

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости