Названо самое длинное слово в русском языке

Филолог Катышев: Самое длинное слово в русском языке состоит из 55 букв

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев рассказал, какое слово в русском языке является самым длинным. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Филолог сообщил, что на статус самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», которое состоит из 55 букв. Он уточнил, что термин встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.

Катышев добавил, что русский язык легко вбирает в себя сложные слова. «Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой», — объяснил он.

Ранее Катышев напомнил правила написания слова «вы» с большой буквы. Он уточнил, что это следует делать при вежливом обращении к одному лицу.