Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:24, 1 ноября 2025Россия

Названо самое длинное слово в русском языке

Филолог Катышев: Самое длинное слово в русском языке состоит из 55 букв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев рассказал, какое слово в русском языке является самым длинным. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Филолог сообщил, что на статус самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», которое состоит из 55 букв. Он уточнил, что термин встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.

Катышев добавил, что русский язык легко вбирает в себя сложные слова. «Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой», — объяснил он.

Ранее Катышев напомнил правила написания слова «вы» с большой буквы. Он уточнил, что это следует делать при вежливом обращении к одному лицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    Стало известно о побеге из российской колонии гражданина Китая

    Россиянка описала Японию словами «девушки не считают нужным удалять волосы на теле»

    Раскрыт сюжет GTA VI

    Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Врач рассказала об опасности чистки ушей популярным способом

    В Госдуме напомнили о необходимости заменять водительские права

    Названо самое длинное слово в русском языке

    В Сербии рассказали о желании Евросоюза нанести удар по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости