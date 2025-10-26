Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:36, 26 октября 2025Россия

Россиянам напомнили правила написания слова «вы» с большой буквы

Филолог Катышев призвал писать «вы» с большой буквы при обращении к одному лицу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев рассказал, в каких случаях следует писать слово «вы» с большой буквы. Его слова приводит РИА Новости.

Катышев напомнили правила написания слова «вы» с большой буквы и призвал это делать при вежливом обращении к одному лицу.

«В литературной речи личное местоимение "вы" рекомендуется писать с прописной буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу - в письмах, официальных документах. Например: поздравляем Вас, сообщаем Вам, в ответ на Ваш запрос», — объяснил филолог.

Ранее россиянам рассказали о правилах написания слова «интернет». Заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская напомнила, что слово «интернет» можно писать как со строчной, так и с прописной буквы, поскольку оба варианта являются нормативными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    В России обещали ответить на Tomahawk «совершенно новым оружием»

    Лукашенко призвал Австрию помнить драматические уроки прошлого

    Трамп пригрозил последствиями ХАМАС за отказ вернуть тела заложников

    Россиянам напомнили правила написания слова «вы» с большой буквы

    В России утвердили новые правила медосмотров для детей

    Запад упрекнули в недооценке возможностей российского оружия

    В Британии признались в слежке и охоте за российскими подлодками

    Высокий риск заболеваний в осенний период объяснили

    Депутат Рады назвал причину конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости