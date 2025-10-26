Россиянам напомнили правила написания слова «вы» с большой буквы

Филолог Катышев призвал писать «вы» с большой буквы при обращении к одному лицу

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев рассказал, в каких случаях следует писать слово «вы» с большой буквы. Его слова приводит РИА Новости.

Катышев напомнили правила написания слова «вы» с большой буквы и призвал это делать при вежливом обращении к одному лицу.

«В литературной речи личное местоимение "вы" рекомендуется писать с прописной буквы, когда необходимо вежливо обратиться к одному конкретному лицу - в письмах, официальных документах. Например: поздравляем Вас, сообщаем Вам, в ответ на Ваш запрос», — объяснил филолог.

Ранее россиянам рассказали о правилах написания слова «интернет». Заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская напомнила, что слово «интернет» можно писать как со строчной, так и с прописной буквы, поскольку оба варианта являются нормативными.