Россиянам рассказали о правилах написания слова «интернет»

Ольховская: Слово интернет можно писать со строчной и с прописной буквы

Слово «интернет» можно писать как со строчной, так и с прописной буквы, оба варианта являются нормативными и закреплены в словарях. Об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская.

Эксперт отметила, что написание данного слова со строчной буквы стало повсеместной практикой, кроме официальных документов — там чаще всего слово пишется с прописной буквы. Ольховская также поведала, что изначально слово «интернет» писалось исключительно с прописной буквы, нередко еще и в кавычках, поскольку воспринималось как имя собственное, название конкретной информационной сети наряду с другими подобными.

«Со временем эта сеть стала наиболее распространенной, и значение слова переосмыслилось. Оно стало обозначать один из способов связи, такой же, как радио, телефон или телеграф. Соответственно, изменилось и написание», — пояснила она.

Ранее более трети россиян заявили, что негативно отнесутся к изменению ударения в слове «звонит». По данным проведенного опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 36 процентов соотечественников отрицательно воспримут смену филологической нормы.