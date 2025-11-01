Обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей российская блогерша частично признала вину

СК: Обвиняемая в отмывании ₽127 млн блогер Митрошина частично признала вину

Обвиняемая в отмывании денег российская блогерша Александра Митрошина частично признала вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На первоначальном этапе расследования дела блогерша сначала признала вину по части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. При этом позже она изменила свою позиции и признала вину частично. Все материалы уголовного дела отправлены в суд.

Ранее сообщалось, что блогер Александра Митрошина предстанет перед судом по уголовному делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере и уходе от налогов.