Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:05, 1 ноября 2025Силовые структуры

Обвиняемая в отмывании 127 миллионов рублей российская блогерша частично признала вину

СК: Обвиняемая в отмывании ₽127 млн блогер Митрошина частично признала вину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Обвиняемая в отмывании денег российская блогерша Александра Митрошина частично признала вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

На первоначальном этапе расследования дела блогерша сначала признала вину по части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. При этом позже она изменила свою позиции и признала вину частично. Все материалы уголовного дела отправлены в суд.

Ранее сообщалось, что блогер Александра Митрошина предстанет перед судом по уголовному делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере и уходе от налогов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости