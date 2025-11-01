Силовые структуры
Российский блогер Александра Митрошина предстанет перед судом за уклонение от налогов

Следствие завершило расследование дела об уходе от уплаты налогов Митрошиной
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский блогер Александра Митрошина предстанет перед судом по уголовному делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере и уклонении от налогов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, Митрошина благодаря уклонению от налогов получила свыше 127 миллионов рублей. Для легализации дохода она приобретала различные объекты недвижимости в Москве. Следователи заявили об имеющихся у них исчерпывающих доказательствах вины обвиняемой. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что следствие проверит обвиняемую в отмывании денег блогера Александру Митрошину на дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи в рамках уголовного дела об отмывании денег. Она признала вину.

