Российский блогер Александра Митрошина предстанет перед судом за уклонение от налогов

Российский блогер Александра Митрошина предстанет перед судом по уголовному делу о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере и уклонении от налогов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).
По данным следствия, Митрошина благодаря уклонению от налогов получила свыше 127 миллионов рублей. Для легализации дохода она приобретала различные объекты недвижимости в Москве. Следователи заявили об имеющихся у них исчерпывающих доказательствах вины обвиняемой. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что следствие проверит обвиняемую в отмывании денег блогера Александру Митрошину на дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Митрошину задержали 7 марта в аэропорту Сочи в рамках уголовного дела об отмывании денег. Она признала вину.