20:23, 1 ноября 2025

Отдыхавший в Таиланде украинец получил ножницами в спину от трансгендерной подруги

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: ferdyboy / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавший в Таиланде житель Украины попал в больницу после ссоры с трансгендерной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) подругой. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Утром 1 ноября в одном из кондоминиумов Паттайи 38-летний украинец во время конфликта с 40-летним трансгендером получил ножницами в спину. Мужчина успел обратиться за помощью прежде, чем потерял сознание от колотой раны. Прибывшие на место происшествия медики и наряд полиции оказали помощь пострадавшему и госпитализировали его.

Офицеры обнаружили подозреваемую в том же отеле на втором этаже. Считающая себя женщиной гражданка Филиппин находилась в состоянии шока и призналась в содеянном. Выяснилось, что причиной недопонимания стал спор из-за спрея от комаров, который украинец в порыве гнева распылил на ней. В ответ на это женщина схватилась за острый предмет.

На данный момент филиппинка задержана. Полиция ждет официального заявления на покушение со стороны туриста. Расследование продолжается.

Ранее россиянам предложили новую замену Таиланду для зимнего отпуска. По мнению экспертов, эта страна может конкурировать даже с Мальдивами.

