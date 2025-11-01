Отдыхавший в Таиланде украинец получил ножницами в спину от трансгендерной подруги

Отдыхавший в Таиланде житель Украины попал в больницу после ссоры с трансгендерной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) подругой. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Утром 1 ноября в одном из кондоминиумов Паттайи 38-летний украинец во время конфликта с 40-летним трансгендером получил ножницами в спину. Мужчина успел обратиться за помощью прежде, чем потерял сознание от колотой раны. Прибывшие на место происшествия медики и наряд полиции оказали помощь пострадавшему и госпитализировали его.

Офицеры обнаружили подозреваемую в том же отеле на втором этаже. Считающая себя женщиной гражданка Филиппин находилась в состоянии шока и призналась в содеянном. Выяснилось, что причиной недопонимания стал спор из-за спрея от комаров, который украинец в порыве гнева распылил на ней. В ответ на это женщина схватилась за острый предмет.

На данный момент филиппинка задержана. Полиция ждет официального заявления на покушение со стороны туриста. Расследование продолжается.

