Россиянам предложили новую замену Таиланду для зимнего отпуска

АТОР: Филиппины могут заменить Таиланд и Вьетнам для зимнего отпуска

Россиянам предложили новую замену Таиланду и Вьетнаму для зимнего отпуска — речь идет о Филиппинах. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов, эта страна может конкурировать даже с Мальдивами. При этом российских отдыхающих предупреждают, что дешевых туров на Филиппины не бывает из-за удаленности государства и высоких цен на перелеты. Стоимость туров варьируется от 300 до 485 тысяч рублей на двоих за 12 ночей.

«Пока все эти [филиппинские] острова не являются массовыми направлениями в России, можно успеть порадоваться там относительно уединенному отдыху. Спрос на Филиппины у россиян активно набирает обороты», — процитировали в АТОР специалистов туроператора ITM group.

Ранее российским туристам предложили пляжный отдых за границей в высокий сезон всего за 47 тысяч рублей на человека с перелетом и завтраками. Уточняется, что в ноябре дешево отдохнуть можно во множестве популярных курортных стран, в том числе в ОАЭ, Египте, Китае, Таиланде, Индии, Шри-Ланке и Индонезии.