Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:21, 31 октября 2025Путешествия

Россиянам предложили новую замену Таиланду для зимнего отпуска

АТОР: Филиппины могут заменить Таиланд и Вьетнам для зимнего отпуска
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Pxhere

Россиянам предложили новую замену Таиланду и Вьетнаму для зимнего отпуска — речь идет о Филиппинах. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов, эта страна может конкурировать даже с Мальдивами. При этом российских отдыхающих предупреждают, что дешевых туров на Филиппины не бывает из-за удаленности государства и высоких цен на перелеты. Стоимость туров варьируется от 300 до 485 тысяч рублей на двоих за 12 ночей.

«Пока все эти [филиппинские] острова не являются массовыми направлениями в России, можно успеть порадоваться там относительно уединенному отдыху. Спрос на Филиппины у россиян активно набирает обороты», — процитировали в АТОР специалистов туроператора ITM group.

Ранее российским туристам предложили пляжный отдых за границей в высокий сезон всего за 47 тысяч рублей на человека с перелетом и завтраками. Уточняется, что в ноябре дешево отдохнуть можно во множестве популярных курортных стран, в том числе в ОАЭ, Египте, Китае, Таиланде, Индии, Шри-Ланке и Индонезии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    В Минобороны ответили на реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ

    Шойгу отреагировал на заявления Трампа о ядерных испытаниях

    Рекордный завоз в Россию подержанных машин объяснили

    Шойгу призвал поверить сомневающихся в существовании «Буревестника» и «Посейдона»

    Стали известны подробности о найденной без головы женщине в российском регионе

    Найдена голова голой женщины в российском лесу

    Лукашенко предрек плату за воздух

    В России банк заблокировал счет участника СВО

    Российские дети сбежали из реабилитационного центра и исчезли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости