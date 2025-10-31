Россиянам предложили пляжный отдых за границей в ноябре за 47 тысяч рублей

АТОР: Отдых в ОАЭ в ноябре обойдется россиянам в 47 тысяч рублей

Российским туристам предложили пляжный отдых за границей в высокий сезон всего за 47 тысяч рублей на человека с перелетом и завтраками. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в ноябре дешево отдохнуть можно во множестве популярных курортных стран, в том числе в ОАЭ, Египте, Китае, Таиланде, Индии, Шри-Ланке и Индонезии. Так, тур в ОАЭ с размещением в четырехзвездочной гостинице и стыковкой самолета в Азербайджане обойдется в 93 тысячи рублей на двоих (около 47 тысяч рублей на одного). Можно выбрать и прямой перелет, тогда стоимость повысится до 131 тысячи рублей.

Египет обойдется в 101 тысячу рублей по системе «все включено», китайский остров Хайнань с завтраками в отеле — в 115 тысяч рублей, Таиланд — в 127 тысяч рублей, Индия (Гоа) — в 149 тысяч рублей, Шри-Ланка — в 155 тысяч рублей, а Индонезия — в 152 тысячи рублей.

Ранее отечественные туроператоры назвали Малайзию идеальной страной для отпуска в Новый год. Специалисты отметили, что это пляжное направление лучшее «по соотношению цены, качества и разнообразия предлагаемого отдыха».