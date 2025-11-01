Откровенный образ 51-летней российской телеведущей раскритиковали в сети

Откровенный образ российской телеведущей и актрисы Аллы Довлатовой раскритиковали в сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость посетила премию «Золотой граммофон». Она предстала перед камерами в черном макси-платье с широким разрезом до бедра и глубоким декольте, которое обнажало часть груди.

Зрители высказались о наряде артистки в комментариях. «Надо уметь принимать свой возраст», «Какое жалкое зрелище», «Зачем это тесто вываливать?», «Просто вульгарно», «Какая безвкусица», — заявили юзеры.

В марте Алла Довлатова рассказала о пластике со словами «не хочу быть сморщенным яблочком».