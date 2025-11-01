Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:32, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

Раскрыто отношение американцев к Зеленскому

РИА Новости: Большинство американцев не поддерживают Зеленского
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Журналист, блогер из США Конрад Франц раскрыл отношение американцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он высказался в разговоре с РИА Новости в ходе визита в Донбасс.

Франц заявил, что большинство американцев не поддерживает президента Украины. «Даже люди, которые могут не любить Россию или думать, что Россия не права, — они не считают Зеленского каким-то героем или мужественным правителем», — уточнил журналист, говоря о жителях США.

По его словам, в Соединенных Штатах сторонниками Зеленского являются некоторые демократы и люди с либеральными взглядами.

Ранее с критикой в адрес Зеленского выступил ирландский журналист Чей Боуз. Он заявил, что политик «наполнил свой кабинет лучшими друзьями и их семьями, украл миллиарды у украинского народа и продал страну спекулянтам и гигантским корпорациям».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    В Минобороны указали на опасность создания Западом новых блоков на смену АСЕАН

    Наследники Джексона тайно выплатили миллионы его предполагаемым жертвам

    Жена Романа Попова заявила о принятии актером смерти

    Бурунов выразил соболезнования на прощании с Романом Поповым

    Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

    Экстремисты из ячейки «Центр-Камаз» попали в руки российских полицейских

    На вооружении ВСУ впервые заметили «картонные» итальянские танки

    В Москве предложили выкупить сталинки

    Житель Подмосковья разбил тарелку «на счастье», вошел во вкус и был задержан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости