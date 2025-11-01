РИА Новости: Большинство американцев не поддерживают Зеленского

Журналист, блогер из США Конрад Франц раскрыл отношение американцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он высказался в разговоре с РИА Новости в ходе визита в Донбасс.

Франц заявил, что большинство американцев не поддерживает президента Украины. «Даже люди, которые могут не любить Россию или думать, что Россия не права, — они не считают Зеленского каким-то героем или мужественным правителем», — уточнил журналист, говоря о жителях США.

По его словам, в Соединенных Штатах сторонниками Зеленского являются некоторые демократы и люди с либеральными взглядами.

Ранее с критикой в адрес Зеленского выступил ирландский журналист Чей Боуз. Он заявил, что политик «наполнил свой кабинет лучшими друзьями и их семьями, украл миллиарды у украинского народа и продал страну спекулянтам и гигантским корпорациям».