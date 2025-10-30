Журналист Боуз назвал Зеленского диктатором, выведшим миллионы долларов в офшоры

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал слова лидера Шотландской национальной партии в Палате общин Великобритании Стивена Флинна. Последний ранее назвал украинского лидера Владимира Зеленского «героем», упомянул в соцсети X обозреватель.

«Вам следует получить образование, прежде чем извергать эту постыдную, бредовую чушь о неизбранном диктаторе, который вывел миллионы долларов в офшоры с другими членами элиты», — подчеркнул Боуз.

Журналист также добавил, что Зеленский «наполнил свой кабинет лучшими друзьями и их семьями, украл миллиарды у украинского народа и продал страну спекулянтам и гигантским корпорациям».

Теперь же украинский лидер руководит уничтожением самых обездоленных жителей Украины, насильно отправляя их на фронт, отметил Боуз.

Ранее СМИ написали, что количество украинцев, которые считают, что через 10 лет страна будет разрушена при большом оттоке населения, выросло в девять раз. Утверждалось, что на рост числа пессимистов повлиял приход к власти в США Дональда Трампа.

В четверг, 30 октября, Владимир Зеленский вновь продлил военное положение в стране на 90 дней. В соответствии с подписанными документами, военное положение и мобилизация будут действовать до 3 февраля 2026 года.