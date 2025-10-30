Бывший СССР
Зеленский вновь продлил военное положение

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 3 февраля
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране на 90 дней. Об этом сообщила Верховная Рада в своем Telegram-канале.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми военное положение и всеобщая мобилизация продлены на 90 дней — с 5 ноября 2025 года», — говорится в сообщении. В соответствии с подписанными главой государства документами, военное положение и мобилизация будут действовать до 3 февраля 2026 года.

Украинский президент внес в Верховную Раду соответствующий законопроект 20 октября. До этого военное положение продлевалось 25 июля.

Ранее стало известно, что из-за военного положения на Украине отказались от проведения местных выборов. Они должны были состояться в последнее воскресенье октября.

