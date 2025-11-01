Культура
23:21, 1 ноября 2025

Певица Елка убрала упоминание Украины из песни на концерте в Москве

Певица Елка убрала упоминание аэропорта Борисполь из песни на концерте в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Поп-певица Елизавета Иванцив, известная как Елка, убрала из песни упоминание киевского аэропорта во время выступления на российском «Золотом граммофоне» в Москве. На это обратил внимание канал Ateo Breaking (признан иноагентом) в соцсети X.

Исполнительница внесла корректировки в один из своих хитов — песню «Прованс». Она заменила строчку «завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте», вместо этого спев «завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».

Ранее украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала нападки на русскоязычных жителей Украины. По ее словам, это создает риск гражданской войны.

